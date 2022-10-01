Уменьшение границы Белгородской области и человеческий фактор: итоги недели

30 сентября в Георгиевском зале Кремля в Москве прошла торжественная церемония принятия в состав Российской Федерации новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В своём выступлении президент Владимир Путин отметил, что Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив своё нутро. Также глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам.
Церемонию подписания договоров посетил и глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что приграничная зона соприкосновения Белгородской области с Украиной теперь уменьшилась почти на треть. А подшефные региону районы — Белокуракинский и Троицкий, как и сама Луганская народная республика, официально стали соседями, так же, как до этого были Воронежская, Курская и Брянская области.
Как и по всей стране, в Белгородской области продолжается частичная мобилизация. По состоянию на 28 сентября, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, она ещё не была завершена.
При этом Минобороны сократило число мобилизуемых из Белгородской области. Из региона должны призвать ещё 120 человек. Остальным повестки аннулируют.
Для недопущения ошибочных повесток главы 62 регионов, в том числе и Вячеслав Гладков, ввели дополнительные инструменты. Это чат-боты, быстрые ответы населению в социальных сетях и работа с военкоматами в регионах.
Гладков также отметил, что в дальнейшем надеется на недопущение ошибок со стороны военкоматов. Он пообещал работать над этим совместно с военными комиссарами. Несмотря на это ошибочные повестки продолжали поступать.
Так, количество ошибочно мобилизованных белгородцев достигло 145. Их вернули домой. В настоящее время на оформлении находятся ещё 17 человек.
28 сентября в Валуйском горокруге произошла детонация боеприпаса. ЧП привело к ранениям разной степени тяжести у 14 человек. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, причина — человеческий фактор.
Людей госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Пострадавшие получили ранения средней и лёгкой степени тяжести. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.
Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», при разгрузке бронеавтомобиля произошёл случайный выстрел из гранатомёта РШГ-1.
10 сентября в колхозе им. Горина в селе Бессоновка Белгородской области состоялись выборы нового председателя. Победителем стал главный зоотехник отрасли КРС Виталий Артюх. Он набрал 165 голосов.
Спустя чуть больше двух недель журналистам «Бел.Ру» сообщили, что Артюх покинул свою должность по собственному желанию. Информацию подтвердили сотрудники предприятия.
Также из собственных источников нам стало известно, что в настоящее время обязанности председателя исполняет Роман Перунов, который также участвовал в выборах, но занял второе место.