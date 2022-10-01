Уменьшение границы Белгородской области и человеческий фактор: итоги недели

Церемонию подписания договоров посетил и глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что приграничная зона соприкосновения Белгородской области с Украиной теперь уменьшилась почти на треть. А подшефные региону районы — Белокуракинский и Троицкий, как и сама Луганская народная республика, официально стали соседями, так же, как до этого были Воронежская, Курская и Брянская области.