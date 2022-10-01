На оборудование рабочих мест для инвалидов выделят 700 тысяч рублей

Всего на создание рабочих мест из областного бюджета выделят 700 тысяч рублей. По информации регионального министерства финансов и бюджетной политики, лицам с ограниченными возможностями трудно найти подходящую работу.
Специальное рабочее место должно обеспечивать безопасность труда, возможность работы с умеренными физическими и эмоциональными нагрузками, а также исключать шансы ухудшения здоровья сотрудника.
В 2022 году в Белгородской области уже оборудовали восемь подобных рабочих мест. За каждое из них работодателю положена компенсация в размере 70 тысяч рублей.
С 1 марта 2022 года в регионе изменились условия квотирования рабочих мест для инвалидов. Квота будет считаться выполненной только при фактическом оформлении сотрудника. Размер устанавливается регионами в зависимости от среднесписочной численности работников.
Для работодателей, у которых трудится свыше 100 человек, квота для приёма инвалидов может достигать от 2% до 4% среднесписочной численности работников, а при штате от 35 до 100 человек — в пределах 3%.