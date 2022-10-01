Для белгородцев организуют видеозапись курсов по оказанию первой медпомощи

Напомним, с 3 октября в Центре медицины катастроф в Белгороде начнут проводить занятия по оказанию первой медпомощи. Для того, чтобы записаться, нужно указать свои данные в личном сообщении главврачу областной станции «Скорой помощи». Также желающие могут позвонить по телефону 8 (4722) 32-96-00.