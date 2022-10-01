Для белгородцев организуют видеозапись курсов по оказанию первой медпомощи

30 сентября глава региона ответил на вопросы белгородцев в формате «10 вопросов губернатору». Один из них поступил от белгородки Анны. Она попросила организовать видеозапись курсов по оказанию первой медицинской помощи.
Гладков отметил, что таких курсов в Сети много, но идею поддержал. Этим вопросом займутся, когда наладят процесс проведения занятий.
Если хотите, чтобы это были наши, белгородские курсы, сделаем.
Вячеслав Гладков
Напомним, с 3 октября в Центре медицины катастроф в Белгороде начнут проводить занятия по оказанию первой медпомощи. Для того, чтобы записаться, нужно указать свои данные в личном сообщении главврачу областной станции «Скорой помощи». Также желающие могут позвонить по телефону 8 (4722) 32-96-00.