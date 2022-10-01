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Для белгородцев организуют видеозапись курсов по оказанию первой медпомощи

1 октября 09:01
Фото: 1MI
С такой просьбой к главе региона Вячеславу Гладкову обратились в ходе прямой линии. Губернатор идею поддержал.

30 сентября глава региона ответил на вопросы белгородцев в формате «10 вопросов губернатору». Один из них поступил от белгородки Анны. Она попросила организовать видеозапись курсов по оказанию первой медицинской помощи.

Гладков отметил, что таких курсов в Сети много, но идею поддержал. Этим вопросом займутся, когда наладят процесс проведения занятий.

Если хотите, чтобы это были наши, белгородские курсы, сделаем.
Вячеслав Гладков

Напомним, с 3 октября в Центре медицины катастроф в Белгороде начнут проводить занятия по оказанию первой медпомощи. Для того, чтобы записаться, нужно указать свои данные в личном сообщении главврачу областной станции «Скорой помощи». Также желающие могут позвонить по телефону 8 (4722) 32-96-00.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Курсы#Медпомощь#Запись#Гладков#Вячеслав Гладков
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