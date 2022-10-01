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Белгородским общественным организациям выделят 41 млн рублей

1 октября 07:02
Фото: Bel.ru
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что благодаря финансированию в 2023 году в регионе будут реализованы новые проекты.

По словам главы региона, Фонд президентских грантов решил и финансово поддержал 20 белгородских общественных организаций. Общая выделенная сумма составила 41 млн рублей.

Губернатор добавил, что благодаря этому в Белгородской области в 2023 году будут новые проекты и успешные решённые дела.

Белгородская область привыкла к успехам. Я думаю, что так будет всегда. Приложим для этого все усилия.
Вячеслав Гладков

Напомним, благодаря средствам Фонда президентских грантов в Белгородской области появится бесплатный фитнес-клуб для женщин. Сроки реализации проекта — с 1 июля 2022 года по 30 марта 2023 года.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фонд президентских грантов#Общественная организация#Финансирование
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