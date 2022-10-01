Белгородским общественным организациям выделят 41 млн рублей

По словам главы региона, Фонд президентских грантов решил и финансово поддержал 20 белгородских общественных организаций. Общая выделенная сумма составила 41 млн рублей.
Губернатор добавил, что благодаря этому в Белгородской области в 2023 году будут новые проекты и успешные решённые дела.
Белгородская область привыкла к успехам. Я думаю, что так будет всегда. Приложим для этого все усилия.
Вячеслав Гладков
Напомним, благодаря средствам Фонда президентских грантов в Белгородской области появится бесплатный фитнес-клуб для женщин. Сроки реализации проекта — с 1 июля 2022 года по 30 марта 2023 года.