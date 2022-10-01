Белгородец открыл барбершоп благодаря соцконтракту

Социальный контракт оформил житель села Казанка Албу Дорин. Ему выделили 250 тысяч рублей, которые он направил на открытие парикмахерской. Начинающий предприниматель арендовал помещение, купил необходимое оборудование, мебель и расходные материалы.
По словам мужчины, благодаря социальному контракту, он смог осуществить свою мечту: открыть барбершоп в родном городе.
Такие салоны становятся элементами мужской культуры. Это популярное заведение среди мужской аудитории, которая ценит качество, индивидуальный подход, комфорт и престиж.
Албу Дорин
Также белгородец рассказал, что у него уже есть клиентская база — это мужчины разной возрастной категории, которые с удовольствием приходят в новый барбершоп.
Всего в этом году господдержкой воспользовались 154 жителя Корочанского района. Заключение социального контракта на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности — одно из популярных направлений.