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Белгородец открыл барбершоп благодаря соцконтракту

1 октября 12:50
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Житель Корочанского района получил государственную помощь в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Социальный контракт оформил житель села Казанка Албу Дорин. Ему выделили 250 тысяч рублей, которые он направил на открытие парикмахерской. Начинающий предприниматель арендовал помещение, купил необходимое оборудование, мебель и расходные материалы.

По словам мужчины, благодаря социальному контракту, он смог осуществить свою мечту: открыть барбершоп в родном городе.

Такие салоны становятся элементами мужской культуры. Это популярное заведение среди мужской аудитории, которая ценит качество, индивидуальный подход, комфорт и престиж.
Албу Дорин

Также белгородец рассказал, что у него уже есть клиентская база — это мужчины разной возрастной категории, которые с удовольствием приходят в новый барбершоп.

Всего в этом году господдержкой воспользовались 154 жителя Корочанского района. Заключение социального контракта на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности — одно из популярных направлений.  

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#Кристина Семенчук#Общество#Корочанский район#Соцконтракт#Барбершоп#Господдержка
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