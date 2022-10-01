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145 мобилизованных вернули в Белгородскую область

1 октября 06:34
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях. Ещё 17 человек находятся на оформлении.

Как рассказал губернатор, сегодня, 1 октября, он выедет в одну из воинских частей в соседнем регионе, где он ещё не был и где находятся белгородские парни.

Обязательно встречусь, проговорю, как настроение, посмотрю, как организована помощь. За каждым таким центром у меня закреплены сотрудники, стараемся оперативно помощь оказывать там, где это необходимо.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что проблемы у резервистов разные. Домой удалось вернуть 145 мобилизованных белгородцев. В настоящее время на оформлении находятся ещё 17 человек.

Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили.
Вячеслав Гладков

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Гладков#Военкомат
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