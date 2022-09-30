Жалобы на высокие цены в военторгах мэрия Белгорода передаёт в ФАС и прокуратуру

Горожане продолжают сообщать о высоких ценах на армейскую экипировку. Одна из таких жалоб поступила на прямую линию с мэром. ФАС тем временем поручила провести проверки. Цены изучат не только в магазинах, но и на маркетплейсах.

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