Жалобы на высокие цены в военторгах мэрия Белгорода передаёт в ФАС и прокуратуру

Белгородцы продолжают жаловаться на подорожание вещей для военнослужащих. Проверку горожане просят провести и мэра Антона Иванова.
Проверьте наши магазины, военторги. Кто-то последнее отдаёт, чтобы солдатам помочь, а кто-то делает деньги на этом. Простая нашивка Z в Уфе — 100 рублей, а у нас в магазине «Блокпост» в Сосновке — 350 рублей. И так — всё остальное.
Наталья Ключникова
Антон Иванов подтвердил, что проблема, действительно, есть. Ситуацию держат на контроле.
Много обращений поступает по этому поводу. Мы направляем их в Федеральную антимонопольную службу по Белгородской области и в прокуратуру города Белгорода для принятия мер.
Антон Иванов
Отметим, что Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям проконтролировать изменение цен на экипировку для военнослужащих и продукцию армейского назначения. Проследить нужно за стоимостью одежды, термобелья, спальных мешков, рюкзаков, обуви и т. д.
Для изучения ситуации ведомство направило запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI», а также маркетплейсы «Яндекс», Ozon и Wildberries. Если окажется, что цены подняли необоснованно, то ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
О том, насколько сильно выросла стоимость товаров для военнослужащих, читайте в материале «Бел.Ру».