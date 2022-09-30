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Жалобы на высокие цены в военторгах мэрия Белгорода передаёт в ФАС и прокуратуру

30 сентября 11:35
Фото: Bel.ru
Горожане продолжают сообщать о высоких ценах на армейскую экипировку. Одна из таких жалоб поступила на прямую линию с мэром. ФАС тем временем поручила провести проверки. Цены изучат не только в магазинах, но и на маркетплейсах.

Белгородцы продолжают жаловаться на подорожание вещей для военнослужащих. Проверку горожане просят провести и мэра Антона Иванова.

Проверьте наши магазины, военторги. Кто-то последнее отдаёт, чтобы солдатам помочь, а кто-то делает деньги на этом. Простая нашивка Z в Уфе — 100 рублей, а у нас в магазине «Блокпост» в Сосновке — 350 рублей. И так — всё остальное.
Наталья Ключникова

Антон Иванов подтвердил, что проблема, действительно, есть. Ситуацию держат на контроле.

Много обращений поступает по этому поводу. Мы направляем их в Федеральную антимонопольную службу по Белгородской области и в прокуратуру города Белгорода для принятия мер.
Антон Иванов

Отметим, что Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям проконтролировать изменение цен на экипировку для военнослужащих и продукцию армейского назначения. Проследить нужно за стоимостью одежды, термобелья, спальных мешков, рюкзаков, обуви и т. д.

Для изучения ситуации ведомство направило запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI», а также маркетплейсы «Яндекс», Ozon и Wildberries. Если окажется, что цены подняли необоснованно, то ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

О том, насколько сильно выросла стоимость товаров для военнослужащих, читайте в материале «Бел.Ру».

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#Общество#Военная мобилизация#Белгород#Антон Иванов#Частичная мобилизация#Военторг#Цены#Подорожание#Фас#Проверка#Инна Рогова
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