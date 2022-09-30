Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Взрывы в Белгороде, возвращающиеся резервисты и Херсон — наш: итоги пятницы

30 сентября 16:00
Фото: 1MI
Ночью 30 сентября в областном центре вновь было громко, из курской войсковой части отпустили ещё семерых белгородцев из-за проблем со здоровьем, а РФ пополнилась четырьмя новыми территориями.

Громкая ночь

Ночью жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга проснулись от взрывов. Громкие звуки раздались примерно в 03:20.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сработала система ПВО. Обошлось без разрушений и повреждений на территории Белгородской области.

В небе над Белгородом раздались взрывы
Узнать подробнее

Ещё семерых вернут домой

Глава регионального минздрава Андрей Иконников встретился с мобилизованными белгородцами в Курске. К чиновнику обратились 44 человека.

В итоге ещё семерых белгородцев должны освободить от воинской службы по состоянию здоровья. Таким образом, уже больше 100 жителей региона вернут домой из-за ошибок в частичной мобилизации.

Из курской войсковой части по состоянию здоровья отпустят семерых белгородцев
Узнать подробнее

Новые территории в РФ

30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении территорий Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья в состав России.

На мероприятии президент Владимир Путин выступил с большой речью. Глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам, высказал своё отношению к Западу в текущей обстановке и обвинил «англосаксов» в диверсии на «Северном потоке».

В Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде выросли цены на спецодежду и мобилизовали мужчину с больным позвоночникомМобилизованный «последний герой» и ещё семь вернувшихся домой: итоги дняЕщё 30 ошибочно мобилизованных мужчин вернут, а под Белгородом обстреляли село
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#ЛНР#ДНР#Херсон#Запорожье#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Андрей иконников#Взрывы#Пво#Частичная мобилизация
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18