Взрывы в Белгороде, возвращающиеся резервисты и Херсон — наш: итоги пятницы

Ночью жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга проснулись от взрывов. Громкие звуки раздались примерно в 03:20.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сработала система ПВО. Обошлось без разрушений и повреждений на территории Белгородской области.
Глава регионального минздрава Андрей Иконников встретился с мобилизованными белгородцами в Курске. К чиновнику обратились 44 человека.
В итоге ещё семерых белгородцев должны освободить от воинской службы по состоянию здоровья. Таким образом, уже больше 100 жителей региона вернут домой из-за ошибок в частичной мобилизации.
30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении территорий Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья в состав России.
На мероприятии президент Владимир Путин выступил с большой речью. Глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам, высказал своё отношению к Западу в текущей обстановке и обвинил «англосаксов» в диверсии на «Северном потоке».