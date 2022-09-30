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Временной столицей присоединённой части Запорожской области станет Мелитополь

30 сентября, 14:49
Когда пророссийская часть региона войдёт в состав РФ, его столицей временно станет город Мелитополь, пишут «Новые известия».

Временной столицей части Запорожской области, подконтрольной РФ, станет город Мелитополь, заявил член Главного совета пророссийской администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, назначение Мелитополя носит временный характер. Он уточнил, что «столицей области после освобождения снова будет Запорожье». На текущий момент город находится под контролем украинской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин признал независимость Запорожской и Херсонской областей. Он подписал соответствующий указ.  

 

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#Политика#Операция на Украине#Запорожская область#Мелитополь#Столица#Референдум#В состав России#Наталья Корявых
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