Военком рассказал о порядке розыска россиян-уклонистов

Сотрудники военкоматов имеют право опрашивать соседей и родственников призывников. Проводить обыск в квартирах при этом запрещено. Можно сделать запрос по месту работы. Порядок вручения повесток при этом не меняется — только лично в руки. Если призывника не найдут, то он попадёт в списки МВД. Тогда к поискам приступят уже полицейские.