Военком рассказал о порядке розыска россиян-уклонистов

В военкоматах рассказали о порядке розыска россиян, уклоняющихся от призыва.
Сотрудники военкоматов имеют право опрашивать соседей и родственников призывников. Проводить обыск в квартирах при этом запрещено. Можно сделать запрос по месту работы. Порядок вручения повесток при этом не меняется — только лично в руки. Если призывника не найдут, то он попадёт в списки МВД. Тогда к поискам приступят уже полицейские.
Согласно законодательству, ответственность за неявку по повестке наступает только после её получения. Уклонистам грозят штрафы 500–3000 рублей по административному кодексу или до 200 тыс. рублей и тюремный срок до двух лет по УК РФ.