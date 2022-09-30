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Военком рассказал о порядке розыска россиян-уклонистов

30 сентября 09:36
Фото: 1MI
В рамках розыска у представителей военкоматов будет право опросить родственников и соседей и обратиться на работу к уклонистам. Проводить обыск в квартирах запрещено.

В военкоматах рассказали о порядке розыска россиян, уклоняющихся от призыва. 

Сотрудники военкоматов имеют право опрашивать соседей и родственников призывников. Проводить обыск в квартирах при этом запрещено. Можно сделать запрос по месту работы. Порядок вручения повесток при этом не меняется — только лично в руки. Если призывника не найдут, то он попадёт в списки МВД. Тогда к поискам приступят уже полицейские.

Согласно законодательству, ответственность за неявку по повестке наступает только после её получения. Уклонистам грозят штрафы 500–3000 рублей по административному кодексу или до 200 тыс. рублей и тюремный срок до двух лет по УК РФ.

 

#Общество#Мобилизация#Военкоматы#Призыв#Поиск уклонистов#Наталья Корявых
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