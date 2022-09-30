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Владимир Путин: Запад показал своё истинное нутро в ситуации на Украине

30 сентября 13:28
Фото: 1MI
30 сентября в Георгиевском зале Кремля в Москве прошла торжественная церемония принятия в состав РФ новых территорий.

По словам Владимира Путина, Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив своё нутро. Запад рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х годах.

Мы помним страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёжные, но Россия устояла, возродилась, окрепла и вновь заняла своё достойное место в мире. При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить Россию, стравить между собой народы, обречь на нищету и вымирание. Им просто не даёт покоя, что в мире есть такая огромная страна, с такими природными богатствами и ресурсами, с народом, который никогда не будет жить по чужой указке.
Владимир Путин

Владимир Путин также подчеркнул, что Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему «грабить мир и собирать с человечества дань».

Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда его агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран, отметил Путин.

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