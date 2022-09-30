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В Старом Осколе студент проиграл на ставках 140 тыс. рублей, но обвинил «грабителей»

30 сентября 07:45
Фото: 1MI
Молодой человек заявил полицейским, что с его счёта похитили деньги. На самом деле он их проиграл. Парень испугался реакции родителей и написал ложный донос, сообщили в УМВД по региону.

В Старом Осколе против 19-летнего студента возбудили уголовное дело за ложный донос. Он проиграл 140 тыс. рублей на ставках, но заявил, что деньги украли с его счёта.

Парень обратился в полицию и пояснил, что деньги заработал во время летней практики. Оказалось, что юноша попросту проиграл на ставках, а заявление написал, поскольку боялся реакции родителей.

После предъявления обвинений молодой человек признался, что выдумал историю. Парню грозит до двух лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

 

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