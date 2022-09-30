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В России признали независимость Запорожской и Херсонской областей

30 сентября, 10:32
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указ уже подписал президент Владимир Путин.

В документе сказано, что учтено волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, который проходил 27 сентября. Во втором документе говорится об аналогичном признании суверенитета Запорожской области.

Ранее сообщалось, что подписание договоров с ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями состоится сегодня, 30 сентября. После этого президент Владимир Путин должен провести объёмное выступление.

 

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#Политика#Запорожская область#Херсонская область#В состав России#Признание независимости#Наталья Корявых
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