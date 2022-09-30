В России признали независимость Запорожской и Херсонской областей

Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указ уже подписал президент Владимир Путин.
В документе сказано, что учтено волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, который проходил 27 сентября. Во втором документе говорится об аналогичном признании суверенитета Запорожской области.
Ранее сообщалось, что подписание договоров с ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями состоится сегодня, 30 сентября. После этого президент Владимир Путин должен провести объёмное выступление.