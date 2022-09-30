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В небе над Белгородом раздались взрывы

30 сентября, 04:03

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и районами

Ночью 30 сентября жителей областного центра и соседних районов разбудили громкие звуки.

Примерно в 3:20 белгородцы услышали громкие звуки взрывов в небе. Люди сообщали о работе системы ПВО.

О каких-либо последствиях на земле пока не сообщается. Вячеслав Гладков сообщил, что на данный момент известно, что разрушений и пострадавших нет.

«Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Белгород
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