В небе над Белгородом раздались взрывы

Примерно в 3:20 белгородцы услышали громкие звуки взрывов в небе. Люди сообщали о работе системы ПВО.
О каких-либо последствиях на земле пока не сообщается. Вячеслав Гладков сообщил, что на данный момент известно, что разрушений и пострадавших нет.
«Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — написал губернатор в своём телеграм-канале.