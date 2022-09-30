В Курской области 900 мобилизованных получили отсрочку

Как отметил военком Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько, граждане сами вовремя не передают информацию о проблемах со здоровьем в комиссариат. «Это длительная процедура, не надо всё валить на военкомат, сами не сообщили», — подчеркнул Ясько.