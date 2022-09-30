В Курской области 900 мобилизованных получили отсрочку

В соседней Курской области 900 человек получили отсрочку от частичной мобилизации. Списки на сохранение важных сотрудников подают предприятия региона. Затем проходят комиссии, где принимаются решения за или против отсрочки, пишет издание. Причём большинство таких собраний проходит без вызова мобилизованных граждан.
Получить отсрочку можно и по состоянию здоровья. Однако для этого нужно сразу предоставить подтверждающие документы.
Как отметил военком Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько, граждане сами вовремя не передают информацию о проблемах со здоровьем в комиссариат. «Это длительная процедура, не надо всё валить на военкомат, сами не сообщили», — подчеркнул Ясько.
Резервистам в Курской области ранее запретили покидать регион. Ограничение действовало с 21 сентября. Однако после уточнений Минобороны РФ запрет сняли.