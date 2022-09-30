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В Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий

30 сентября 13:08
Фото: скриншот с прямой трансляции
Подписание договоров состоялось 30 сентября после выступления Владимира Путина в Кремле. Теперь в составе РФ образовались новые субъекты.

30 сентября Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о вхождении Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Подписание соглашений состоялось в Кремле. В состав федерации войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Документы подписали президент Владимир Путин и главы пророссийских администраций субъектов — Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Ранее территории входили в состав Украины.

Напомним, референдумы проходили в период с 23 по 27 сентября. Власти ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать возможность стать частью России.

Отдать свои голоса смогли и беженцы, которые в настоящее время находятся на территории Белгородской области.

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#Общество#Референдум#Соглашение#Путин#Кристина Семенчук
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