В Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий

30 сентября Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о вхождении Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Подписание соглашений состоялось в Кремле. В состав федерации войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Документы подписали президент Владимир Путин и главы пророссийских администраций субъектов — Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Ранее территории входили в состав Украины.
Напомним, референдумы проходили в период с 23 по 27 сентября. Власти ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать возможность стать частью России.
Отдать свои голоса смогли и беженцы, которые в настоящее время находятся на территории Белгородской области.