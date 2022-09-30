В Кремле началась церемония подписания договоров о вхождении в РФ новых территорий

Путин заявил, что Россия всегда будет помнить тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру — «героев русской весны». Помимо этого, президент назвал героями всех солдат и офицеров, которые погибли во время спецоперации. После этого церемония продолжилась минутой молчания.