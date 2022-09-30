В Кремле началась церемония подписания договоров о вхождении в РФ новых территорий

30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца проходит церемония подписания договоров по итогам референдума с Луганской и Донецкой народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России.
Президент Владимир Путин назвал выбор населения этих территорий однозначным и «волей миллионов людей». Таким образом, будут подписаны договоры принятии четырёх новых территорий в состав РФ, заявил глава государства.
Путин заявил, что Россия всегда будет помнить тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру — «героев русской весны». Помимо этого, президент назвал героями всех солдат и офицеров, которые погибли во время спецоперации. После этого церемония продолжилась минутой молчания.
Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам, однако добавил, что выбор народа ЛДНР, Херсона и Запорожья обсуждать не будут: «Россия его не предаст», — добавил президент.