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В Кремле началась церемония подписания договоров о вхождении в РФ новых территорий

30 сентября 12:39
Фото: кадр из трансляции
Церемония проходит в Георгиевском зале. На торжественном мероприятии присутствуют главы ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.

30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца проходит церемония подписания договоров по итогам референдума с Луганской и Донецкой народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России.

Президент Владимир Путин назвал выбор населения этих территорий однозначным и «волей миллионов людей». Таким образом, будут подписаны договоры принятии четырёх новых территорий в состав РФ, заявил глава государства.

Путин заявил, что Россия всегда будет помнить тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру — «героев русской весны». Помимо этого, президент назвал героями всех солдат и офицеров, которые погибли во время спецоперации. После этого церемония продолжилась минутой молчания.

Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам, однако добавил, что выбор народа ЛДНР, Херсона и Запорожья обсуждать не будут: «Россия его не предаст», — добавил президент.

#Инна Рогова#Общество#Референдум#Подписание#Владимир Путин#ЛНР#ДНР#Херсон#Запорожье
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