В Иркутской области выявили основные изменения за последние 20 лет

Социологи, эксперты и журналисты исследовали современную историю и выявили ключевые эпизоды, которые в наибольшей степени отразились на жизни молодого поколения. На вопросы исследования отвечали участники фокус-групп, сформированных по всей стране.
Наряду с событиями общероссийского масштаба респондентам предлагали назвать основные изменения своих регионов. Сегодня речь пойдет об Иркутской области.
Этот уникальный российский субъект находится в Сибири. По своей территории регион превосходит любое государство Европы, пишут NewsNN.ru.
За последнее двадцатилетие здесь произошло много значимых событий. Например, открытие первого в стране многофункционального комплекса «Точка будущего». Основная цель проекта – помощь несовершеннолетним, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Визитной карточной областной столицы является 130-й квартал, где сохранилась историческая застройка. В этом районе города расположены памятники архитектуры и городской истории. Некоторым постройкам уже более ста лет.
Рядом со Знаменским монастырем в Иркутске открыли первый в стране памятник адмиралу Колчаку. Этот объект стал символом примирения общества. Открытие памятника было приурочено к 130-летнему юбилею со дня рождения Александра Колчака. Церемония прошла рядом с местом, где адмирала расстреляли 7 февраля 1920 года.
В число значимых событий также вошло открытие Культурного центра Александра Вампилова. Организаторы проекта шли к этому шестнадцать лет. Жители города и области, неравнодушные к судьбе драматурга, по крупицам собирали книги, фотографии, картины, личные вещи и театральные афиши Вампилова. Центр расположен в старинном здании – бывшей домашней церкви в купеческой усадьбе.
Важное значение в регионе уделяют развитию спорта. В Иркутске расположен один из крупнейших спорткомплексов в Сибири и Дальневосточном регионе – «Байкал-Арена». Объект включает в себя двенадцать спортзалов, физкультурно-оздоровительный центр и манеж для легкой атлетики. Недавно также прошло открытие ледового дворца «Байкал» - единственного центра зимних видов спорта, который находится за Уралом.