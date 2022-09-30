В Иркутской области выявили основные изменения за последние 20 лет

Важное значение в регионе уделяют развитию спорта. В Иркутске расположен один из крупнейших спорткомплексов в Сибири и Дальневосточном регионе – «Байкал-Арена». Объект включает в себя двенадцать спортзалов, физкультурно-оздоровительный центр и манеж для легкой атлетики. Недавно также прошло открытие ледового дворца «Байкал» - единственного центра зимних видов спорта, который находится за Уралом.