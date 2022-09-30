В Белгородской области создадут памятки для мобилизованных и их семей

30 сентября глава региона Вячеслав Гладков провёл прямую линию в формате «10 вопросов губернатору». Один из вопросов поступил от белгородки Валентины. Она предложила создать памятки с актуальной информацией для мобилизованных граждан и их родных.
Гладков с предложением согласился, ответив, что этим уже занимаются.
Напомним, ранее губернатору поступило предложение открыть сбор средств для помощи мобилизованным. Гладков сообщил, что сейчас формируется перечень необходимой помощи, в который войдёт достаточно большое количество наименований.
Он также подчеркнул, что всё необходимое мобилизованным в магазине купить невозможно, поэтому правительство региона планирует приобретать вещи напрямую у производителей.