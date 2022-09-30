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В Белгородской области создадут памятки для мобилизованных и их семей

30 сентября 17:07
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии. Данное предложение поступило от белгородки Валентины.

30 сентября глава региона Вячеслав Гладков провёл прямую линию в формате «10 вопросов губернатору». Один из вопросов поступил от белгородки Валентины. Она предложила создать памятки с актуальной информацией для мобилизованных граждан и их родных.

Гладков с предложением согласился, ответив, что этим уже занимаются.

Напомним, ранее губернатору поступило предложение открыть сбор средств для помощи мобилизованным. Гладков сообщил, что сейчас формируется перечень необходимой помощи, в который войдёт достаточно большое количество наименований.

Он также подчеркнул, что всё необходимое мобилизованным в магазине купить невозможно, поэтому правительство региона планирует приобретать вещи напрямую у производителей.

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#Общество#Кристина Семенчук#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Памятка#Частичная мобилизация#Гладков
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