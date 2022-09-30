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В Белгороде пассажирка пострадала из-за экстренного торможения автобуса

30 сентября 07:27
Фото: 1MI
ДТП случилось 29 сентября на улице Железнякова. Ещё одна авария в Белгороде накануне произошла на Преображенской: там «Лада Калина» сбила пешехода. А в Валуйском горокруге пьяный водитель «Гранты» въехал в опору ЛЭП, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Железнякова в Белгороде 29 сентября в автобусе ПАЗ пострадала пассажирка. Водитель резко затормозил, из-за чего 56-летняя женщина упала.

В тот же день на улице Преображенской «Лада Калина» сбила 52-летнюю женщину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Валуйском горокруге в четверг пьяный водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в опору ЛЭП. В ДТП пострадал только 34-летний автомобилист.

Напомним, что в Старом Осколе 27 сентября на нерегулируемом переходе сбили 13-летнего мальчика. Его госпитализировали.

Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгород#Валуйский горокруг#Автобус#ДТП#Авария
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