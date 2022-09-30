В Белгороде пассажирка пострадала из-за экстренного торможения автобуса

ДТП случилось 29 сентября на улице Железнякова. Ещё одна авария в Белгороде накануне произошла на Преображенской: там «Лада Калина» сбила пешехода. А в Валуйском горокруге пьяный водитель «Гранты» въехал в опору ЛЭП, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.