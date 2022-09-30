В Белгороде пассажирка пострадала из-за экстренного торможения автобуса

На улице Железнякова в Белгороде 29 сентября в автобусе ПАЗ пострадала пассажирка. Водитель резко затормозил, из-за чего 56-летняя женщина упала.
В тот же день на улице Преображенской «Лада Калина» сбила 52-летнюю женщину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
В Валуйском горокруге в четверг пьяный водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в опору ЛЭП. В ДТП пострадал только 34-летний автомобилист.
Напомним, что в Старом Осколе 27 сентября на нерегулируемом переходе сбили 13-летнего мальчика. Его госпитализировали.