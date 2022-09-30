Участники конференции «Растениеводство России» обсудили развитие аграрного сектора

Официальным информационным партнером конференции является медиахолдинг 1MI. Об этом пишет agroinvestor.ru.
В ходе мероприятия участники оценили объемы производства в растениеводческой отрасли, обсудили ценообразование и инвестиции, а также обменялись мнениями насчет развития индустрии сельского хозяйства.
Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько проинформировал о высоких показателях урожая сахарной свеклы, кукурузы, пшеницы и масличных. Он подсчитал, что в этом году соберут порядка 150 миллионов тонн зерновых. Это обеспечит снижение цен на уровень экспортных паритетов.
По мнению управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова, с февраля 2022 года цены на продукты растениеводства в РФ начали снижаться. Так, стоимость пшеницы остается на низком уровне. Однако инвесторы все равно стремятся вкладываться в растениеводческую отрасль.
Как заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, предпосылок к ослаблению нашей валюты не предвидится. По его мнению, ситуация с экспортом зерновых не стабилизируется.
Эксперт рассказал, что наша страна обладает большим экспортным потенциалом, однако за первые три месяца сезона стало понятно, что поставка продукции на внешние рынки находится на низком уровне.
«Не уверен, что сумеем нагнать, это колоссальный риск. Наш экспортный пылесос не работает», — подытожил специалист.
Корбут также прогнозирует существенные переходящие запасы зерна. Он видит необходимость в отмене экспортных квот и пошлин. При этом зерно может выступить в качестве залога при кредитовании по минимальной ставке. Это позволяет надеяться на финансирование нового урожая. Корбут отметил, что при недостатке средств аграрии через год могут столкнуться с проблемами.
Благодаря своей практической направленности дневная сессия вызвала особый интерес. Спикеры делились практиками и технологиями, позволяющими оптимизировать производство. В условиях действующих санкций и при высоком износе парка техники в России нужно уходить от импорта сельхозоборудования и комплектующих. Такой позиции придерживается председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники «Асход» Александр Алтынов.
По мнению экспертов, для удержания конкурентоспособных цен требуется снижение налоговой нагрузки, взносов страхования и ставок кредитования. Также необходимо ограничить рост стоимости энергетических ресурсов и металла для предприятий, которые производят спецоборудование и комплектующие.
Повестка конференции включала в себя также оптимизацию логистики с помощью цифровых решений. Исполнительный директор организации «Геомир» Евгений Багрянцев рассказал, что IT-платформа поможет поднять прибыль АПК на пятьсот миллиардов рублей за пять лет, а современные технологии позволяют повысить объемы урожая.