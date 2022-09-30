Участники конференции «Растениеводство России» обсудили развитие аграрного сектора

Корбут также прогнозирует существенные переходящие запасы зерна. Он видит необходимость в отмене экспортных квот и пошлин. При этом зерно может выступить в качестве залога при кредитовании по минимальной ставке. Это позволяет надеяться на финансирование нового урожая. Корбут отметил, что при недостатке средств аграрии через год могут столкнуться с проблемами.