Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У эвакуированных из приграничья белгородцев есть сложности при поиске работы

30 сентября 05:40
Фото: 1MI
Старшее поколение белгородцев, которых эвакуировали из приграничных сёл Белгородской области, охотнее берётся за временную работу, чем молодёжь. Об этом рассказала директор центра занятости населения Белгородской области Елена Иванова.

По её словам, проблемы с трудоустройством эвакуированных людей из приграничных районов Белгородской области есть. Ведь люди не являются безработными, их никто не увольнял. Поэтому официально в службе занятости выплачивать им пособия по безработице не могут.

Но могут оказывать содействие по поиску работы. Речь идёт о временном трудоустройстве. Иванова отметила, что среди эвакуированных много пенсионеров, которые охотнее берутся за подработку, чтобы помочь себе, детям и внукам.

Так, пенсионеры готовы работать уборщиками, гардеробщиками и т. д. А что касается более молодого поколения, оно относится избирательно к вакансиям для временной работы.

Читайте также:
Куда эвакуированные жители Журавлёвки могут отдать на хранение своё имуществоВ Белгород из Харьковской области эвакуировали учителя из «списка» ВСУ на расстрелГладков призвал белгородцев эвакуироваться из двух сёл на границе
#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Эвакуированные#Центр занятости населения#Вакансии#Всегда актуально
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18