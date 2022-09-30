У эвакуированных из приграничья белгородцев есть сложности при поиске работы

По её словам, проблемы с трудоустройством эвакуированных людей из приграничных районов Белгородской области есть. Ведь люди не являются безработными, их никто не увольнял. Поэтому официально в службе занятости выплачивать им пособия по безработице не могут.
Но могут оказывать содействие по поиску работы. Речь идёт о временном трудоустройстве. Иванова отметила, что среди эвакуированных много пенсионеров, которые охотнее берутся за подработку, чтобы помочь себе, детям и внукам.
Так, пенсионеры готовы работать уборщиками, гардеробщиками и т. д. А что касается более молодого поколения, оно относится избирательно к вакансиям для временной работы.