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Стало известно, почему в Белгороде не проводят реконструкцию привокзальной площади

30 сентября 14:59
Фото: Bel.ru
29 сентября во время общественного обсуждения новой маршрутной сети белгородец поинтересовался, почему в областном центре не провели реконструкцию площади возле ж/д вокзала.

Житель областного центра поинтересовался, почему в Белгороде не реконструируют привокзальную площадь: «Года два назад говорили про эту реконструкцию, общественный транспорт должен был как-то по-другому разворачиваться».

По словам замминистра автомобильных дорог и транспорта области Александра Логвинова, реконструкция площади возле ж/д вокзала приостановлена из-за финансовых возможностей и внешних условий.

Прорабатывался проект реконструкции, возможно, вы где-то видели различные проекты, но сегодня, с учётом, в том числе, финансовых возможностей и внешних условий, этот вопрос поставлен на паузу.
Александр Логвинов

Напомним, что в начале 2021 года планировалось, что площадь реконструируют по принципу безбарьерной среды.

 

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Площадь#Ж/д вокзал#Реконструкция
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