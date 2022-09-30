Стало известно, почему в Белгороде не проводят реконструкцию привокзальной площади

Житель областного центра поинтересовался, почему в Белгороде не реконструируют привокзальную площадь: «Года два назад говорили про эту реконструкцию, общественный транспорт должен был как-то по-другому разворачиваться».
По словам замминистра автомобильных дорог и транспорта области Александра Логвинова, реконструкция площади возле ж/д вокзала приостановлена из-за финансовых возможностей и внешних условий.
Прорабатывался проект реконструкции, возможно, вы где-то видели различные проекты, но сегодня, с учётом, в том числе, финансовых возможностей и внешних условий, этот вопрос поставлен на паузу.
Александр Логвинов
Напомним, что в начале 2021 года планировалось, что площадь реконструируют по принципу безбарьерной среды.