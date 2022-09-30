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Сообщество АКАР предложило внести правки в закон о рекламе

30 сентября 15:35
Фото: pxhere.com
Представители АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств РФ) высказались за внесение поправок в закон о едином рекламном операторе. По их мнению, один участник рынка не может обладать полным набором преференций, связанных с формированием схем размещения цифровой рекламы в населенных пунктах.

Кроме того, указанная деятельность не должна осуществляться минуя этапы проведения торгов и с игнорированием соблюдения установленных ГОСТов.

 

Вместо законопроекта в его существующем виде в организации высказались за формирование единой государственной управляемой инфосистемы, к которой смогут подключиться все рекламные операторы страны с сертифицированным ПО. Планируется, что предприятия, работающие в сфере наружки, будут подключаться к этой системе с целью проверки рекламной информации и для оперативного размещения социально значимых сообщений. Помимо этого, члены АКАР предлагают разработать правила безопасности для ПО операторов наружной рекламы, а также ввести ограничения на привлечение иностранных участников в отрасль наружной рекламы. Также предполагается проведение цифровизации сферы и учреждение мер поддержки для российских операторов. Об этом информирует Regnum.ru.

 

Это предложение Мария Комарова, сопредседатель комитета по наружной рекламе АКАР, направила в официальном письме Максиму Топилину, председателю Комитета ГД России по экономической политике.

 

В комитете по наружной рекламе АКАР 27 сентября состоялось итоговое заседание рабочей группы. Участники мероприятия утвердили предложения по внесению поправок в ФЗ «О рекламе». Текст изменений в документ был единогласно принят членами ассоциации, присутствующими на заседании.

 

Известно, что проект «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе», который предложил Артем Кирьянов, депутат от ЕР, приняли в ГД РФ в первом чтении летом текущего года. Документ предполагает создание в России единого рекламного оператора, под началом которого будет работать вся сфера наружной цифровой рекламы. Специально для разработки поправок к данному законопроекту в АКАР создали рабочую группу и привлекли широкий круг специалистов.

 

Сообщается, что комитет по наружной рекламе на постоянной основе функционирует в рамках АКАР. Перед комитетом поставлены следующие основные задачи: согласовать позиции по главным проблемам наружной рекламы, обобщить и провести анализ практики применения законодательства РФ в данной отрасли, оказать содействие органам власти, а также разработать рекомендации для компаний, работающих в сфере наружной рекламы.

#Общество
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