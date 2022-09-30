Сообщество АКАР предложило внести правки в закон о рекламе

Вместо законопроекта в его существующем виде в организации высказались за формирование единой государственной управляемой инфосистемы, к которой смогут подключиться все рекламные операторы страны с сертифицированным ПО. Планируется, что предприятия, работающие в сфере наружки, будут подключаться к этой системе с целью проверки рекламной информации и для оперативного размещения социально значимых сообщений. Помимо этого, члены АКАР предлагают разработать правила безопасности для ПО операторов наружной рекламы, а также ввести ограничения на привлечение иностранных участников в отрасль наружной рекламы. Также предполагается проведение цифровизации сферы и учреждение мер поддержки для российских операторов. Об этом информирует Regnum.ru.