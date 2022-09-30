Сообщество АКАР предложило внести правки в закон о рекламе

Кроме того, указанная деятельность не должна осуществляться минуя этапы проведения торгов и с игнорированием соблюдения установленных ГОСТов.
Вместо законопроекта в его существующем виде в организации высказались за формирование единой государственной управляемой инфосистемы, к которой смогут подключиться все рекламные операторы страны с сертифицированным ПО. Планируется, что предприятия, работающие в сфере наружки, будут подключаться к этой системе с целью проверки рекламной информации и для оперативного размещения социально значимых сообщений. Помимо этого, члены АКАР предлагают разработать правила безопасности для ПО операторов наружной рекламы, а также ввести ограничения на привлечение иностранных участников в отрасль наружной рекламы. Также предполагается проведение цифровизации сферы и учреждение мер поддержки для российских операторов. Об этом информирует Regnum.ru.
Это предложение Мария Комарова, сопредседатель комитета по наружной рекламе АКАР, направила в официальном письме Максиму Топилину, председателю Комитета ГД России по экономической политике.
В комитете по наружной рекламе АКАР 27 сентября состоялось итоговое заседание рабочей группы. Участники мероприятия утвердили предложения по внесению поправок в ФЗ «О рекламе». Текст изменений в документ был единогласно принят членами ассоциации, присутствующими на заседании.
Известно, что проект «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе», который предложил Артем Кирьянов, депутат от ЕР, приняли в ГД РФ в первом чтении летом текущего года. Документ предполагает создание в России единого рекламного оператора, под началом которого будет работать вся сфера наружной цифровой рекламы. Специально для разработки поправок к данному законопроекту в АКАР создали рабочую группу и привлекли широкий круг специалистов.
Сообщается, что комитет по наружной рекламе на постоянной основе функционирует в рамках АКАР. Перед комитетом поставлены следующие основные задачи: согласовать позиции по главным проблемам наружной рекламы, обобщить и провести анализ практики применения законодательства РФ в данной отрасли, оказать содействие органам власти, а также разработать рекомендации для компаний, работающих в сфере наружной рекламы.