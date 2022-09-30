«Родина позовёт — пойду»: Николай Валуев пообещал явиться в военкомат

Как пишет издание, повестку действующему депутату и бывшему боксёру вручили 15 сентября, ещё до объявления частичной мобилизации. По словам Валуева, он так и остался в звании рядового и не повышал его за время работы в Госдуме. Он сказал, что если «Родина позовёт — то пойдёт».