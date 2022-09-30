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«Родина позовёт — пойду»: Николай Валуев пообещал явиться в военкомат

30 сентября 11:53
Фото: страница Николая Валуева в ВК
Депутат и экс-чемпион мира по боксу получил повестку ещё 15 сентября, до объявления частичной мобилизации, пишут «Брянские новости».

Николай Валуев показал свою повестку в военкомат всем любопытствующим. Фотография появилась в его телеграм-канале.

Как пишет издание, повестку действующему депутату и бывшему боксёру вручили 15 сентября, ещё до объявления частичной мобилизации. По словам Валуева, он так и остался в звании рядового и не повышал его за время работы в Госдуме. Он сказал, что если «Родина позовёт — то пойдёт».

49-летнего экс-спортсмена позвали в военкомат для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учёта. В случае неявки депутата пообещали привлечь к ответственности. Прийти депутату нужно в питерский военный комиссариат.

Сам Валуев заявил, что придёт в военкомат после завершения «пленарных недель» в Госдуме. Частичную мобилизацию он назвал «важным для РФ решением».

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#Евгений Грицков
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