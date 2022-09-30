«Родина позовёт — пойду»: Николай Валуев пообещал явиться в военкомат

Николай Валуев показал свою повестку в военкомат всем любопытствующим. Фотография появилась в его телеграм-канале.
Как пишет издание, повестку действующему депутату и бывшему боксёру вручили 15 сентября, ещё до объявления частичной мобилизации. По словам Валуева, он так и остался в звании рядового и не повышал его за время работы в Госдуме. Он сказал, что если «Родина позовёт — то пойдёт».
49-летнего экс-спортсмена позвали в военкомат для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учёта. В случае неявки депутата пообещали привлечь к ответственности. Прийти депутату нужно в питерский военный комиссариат.
Сам Валуев заявил, что придёт в военкомат после завершения «пленарных недель» в Госдуме. Частичную мобилизацию он назвал «важным для РФ решением».