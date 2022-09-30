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Реальная зарплата в Белгороде уменьшилась на 2,3%

30 сентября 10:02
Фото: 1MI
Данные привёл Белгородстат. Для сравнения специалисты взяли показатели за июль 2021 и 2022 гг.

В Белгороде средняя номинальная начисленная зарплата в июле составила 56,7 тыс. рублей. В сравнении с предыдущим месяцем показатель увеличился на 1,3%, а с июлем минувшего года — на 13,9%.

При этом размер реальной начисленной зарплаты (рост зарплаты, скорректированный с учётом изменения сводного индекса потребительских цен) в июле в Белгороде уменьшился на 2,3% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

По данным Белгородстата, выше, чем в среднем по городу, зарабатывали сотрудники сферы информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также те, кто занят в сельском хозяйстве, профессиональной научной и технической деятельности и ряде других отраслей.

Напомним, что с начала СВО, по информации статистического ведомства, в Белгородской области средняя зарплата выросла на 5,5 тыс. рублей.

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#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Зарплата#Белгородстат#Инна Рогова
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