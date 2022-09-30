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Posted 30 сентября 2022, 12:48

Published 30 сентября 2022, 12:48

Modified 30 сентября 2022, 13:20

Updated 30 сентября 2022, 13:20

Разбившего фигурку фламинго в переходе подростка нашли в Белгороде

30 сентября 2022, 12:48
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Новости Белгорода
15-летний парень состоит на учёте в органах ОДН за то, что неоднократно уходил из дома, сообщили в региональном УМВД.

Полиция нашла школьника, который разбил пластмассового фламинго в Белгороде.

Действия хулигана попали на видео. Фигурка стояла в подземном переходе. Школьник состоит на учёте в органах ОДН. Ранее он неоднократно уходил из дома.  

Полицейским подросток пообещал впредь не совершать подобных действий. С родителями провели профилактическую беседу. Мать также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка.

 

 

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