Разбившего фигурку фламинго в переходе подростка нашли в Белгороде

Posted 30 сентября 2022, 12:48
Published 30 сентября 2022, 12:48
Modified 30 сентября 2022, 13:20
Updated 30 сентября 2022, 13:20
Полиция нашла школьника, который разбил пластмассового фламинго в Белгороде.
Действия хулигана попали на видео. Фигурка стояла в подземном переходе. Школьник состоит на учёте в органах ОДН. Ранее он неоднократно уходил из дома.
Полицейским подросток пообещал впредь не совершать подобных действий. С родителями провели профилактическую беседу. Мать также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка.