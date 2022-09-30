Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Путин: Англосаксам мало санкций — они перешли к диверсиям

30 сентября, 15:58
Глава государства фактически обвинил их во взрывах на «Северном потоке». С таким заявлением президент выступил на церемонии по подписанию соглашений о присоединении новых территорий к РФ.

На церемонии в Кремле 30 сентября Владимир Путин упомянул о недавнем происшествии на «Северном потоке — 2».

Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных магистралях «Северного потока», который проходит по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве.
Владимир Путин

Напомним, что 30 сентября в Кремле проходит церемония подписания договоров по итогам референдума с Луганской и Донецкой народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России. Ранее глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. 

Читайте также:
В Кремле началась церемония подписания договоров о вхождении в РФ новых территорийПутин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам
#Инна Рогова#Политика#Владимир Путин#Северный поток
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18