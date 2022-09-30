Путин: Англосаксам мало санкций — они перешли к диверсиям

Напомним, что 30 сентября в Кремле проходит церемония подписания договоров по итогам референдума с Луганской и Донецкой народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России. Ранее глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам.