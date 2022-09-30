Путин: Англосаксам мало санкций — они перешли к диверсиям

На церемонии в Кремле 30 сентября Владимир Путин упомянул о недавнем происшествии на «Северном потоке — 2».
Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных магистралях «Северного потока», который проходит по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве.
Владимир Путин
Напомним, что 30 сентября в Кремле проходит церемония подписания договоров по итогам референдума с Луганской и Донецкой народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России. Ранее глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам.