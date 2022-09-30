Подросток под Белгородом ударил ножом 14-летнего школьника

Происшествие случилось в июле в Северном. Двое братьев катались на велосипедах. Когда они остановились, чтобы починить педаль, к ним подошёл 13-летний знакомый в окружении двух девочек. В руках у него был нож.
Подростки были знакомы по военно-патриотическому клубу, который вместе посещали. Отношения у них были напряжённые: школьник постоянно задирал старшего по возрасту подростка.
Пострадавший пытался оттолкнуть от себя неприятеля, но тот в ответ вонзил ему нож в грудь, а после убежал со знакомыми девочками. Младший брат школьника стал звать на помощь: прохожие оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
У подростка было кровотечение, разрыв грудных мышц. Врачи также предполагали, что задело печень. Школьнику сделали операцию. Сейчас семья тратит немало денег на лечение пострадавшего. Помимо этого, его младший брат получил психологическую травму.
Семья обратилась в суд с требованием отправить 13-летнего нападавшего в спецшколу-интернат для трудных детей. Однако в суде им отказали. Вместе с тем подростка поставили на учёт комиссии ПДН.
Что касается родителей хулигана, то мать извинилась и предлагала помощь. Однако после она и её супруг, по словам пострадавшей стороны, якобы стали распускать разные слухи.
«Фонарь» обратился за комментарием в региональное УМВД. Там ответили, что происшествие попадает под статью об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия (ст. 115 УК РФ — до двух лет тюрьмы). Однако из-за того, что школьник — несовершеннолетний, уголовное дело возбуждать не стали.
Полицейские тоже обратились в суд с просьбой отправить школьника в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В Белгородском районном суде им отказали.
Ответственность понесёт родитель подростка — его отец. Против него составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Ему грозит до 500 рублей штрафа.