Подросток под Белгородом ударил ножом 14-летнего школьника

«Фонарь» обратился за комментарием в региональное УМВД. Там ответили, что происшествие попадает под статью об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия (ст. 115 УК РФ — до двух лет тюрьмы). Однако из-за того, что школьник — несовершеннолетний, уголовное дело возбуждать не стали.