Небольшой дождь и грозы ожидаются в Белгородской области

В Белгороде ночью 13 ˚С и дождь. В дневное время без осадков. Потеплеет до 20 ˚С. В воскресенье, 2 октября, ночью 13 ˚С и небольшой дождь. Днём дождь усилится, однако потеплеет до 19 ˚С.