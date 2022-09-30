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Небольшой дождь и грозы ожидаются в Белгородской области

30 сентября 14:19
Фото: Bel.ru
1 октября будет облачно с прояснениями, днём небольшой дождь и гроза. В первой половине дня — туман, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Завтра на территории региона днём ожидаются гроза и небольшой дождь. В первой половине дня будет туман. Ночью температура опустится до 9–14 ˚С. Днём потеплеет до 18–23 ˚С.

В Белгороде ночью 13 ˚С и дождь. В дневное время без осадков. Потеплеет до 20 ˚С. В воскресенье, 2 октября, ночью 13 ˚С и небольшой дождь. Днём дождь усилится, однако потеплеет до 19 ˚С.

Начало следующей недели также обещает быть дождливым. Ночью 3 октября 8 ˚С и временами дождь. В светлое время суток воздух прогреется до 12 ˚С, ожидаются осадки в виде дождя.

 

#Погода в Белгородской области#Прогноз погоды#Наталья Корявых
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