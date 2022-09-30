Небольшой дождь и грозы ожидаются в Белгородской области

Завтра на территории региона днём ожидаются гроза и небольшой дождь. В первой половине дня будет туман. Ночью температура опустится до 9–14 ˚С. Днём потеплеет до 18–23 ˚С.
В Белгороде ночью 13 ˚С и дождь. В дневное время без осадков. Потеплеет до 20 ˚С. В воскресенье, 2 октября, ночью 13 ˚С и небольшой дождь. Днём дождь усилится, однако потеплеет до 19 ˚С.
Начало следующей недели также обещает быть дождливым. Ночью 3 октября 8 ˚С и временами дождь. В светлое время суток воздух прогреется до 12 ˚С, ожидаются осадки в виде дождя.