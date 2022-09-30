Названы ключевые изменения в Ивановской области за последнее 20-летие

В 2018 году в Москву из Иванова запустили поезд «Ласточка». Теперь ивановцы могут добраться до столицы за 3,5 часа. Также был реконструирован ивановский железнодорожный вокзал, построенный еще в 1933 году. Это единственное в стране здание вокзала, которое сохранило признаки конструктивизма.