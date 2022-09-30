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Названы ключевые изменения в Ивановской области за последнее 20-летие

30 сентября 07:19
Федеральный медиахолдинг 1MI при поддержке АНО «Институт развития интернета» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет».

Эксперты, журналисты и социологи совместно выясняют, какие моменты современной истории сильнее всего отразились на жизни молодого поколения.

Много положительных изменений за последнее двадцатилетие произошло в Ивановской области – регионе, где сосредоточена отечественная текстильная промышленность, передает издание NewsNN.ru.

Прежде всего ивановцы обратили внимание на доступность медпомощи. В 2018-2020 годы в регионе построили 18 новых ФАПов и еще 50 – в 2021 году. Чтобы привлечь в сельские населенные пункты медицинских специалистов, в области запустили программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор».

Иваново – главный центр российской легкой промышленности. Свыше 30 000 жителей региона работают на текстильных и швейных предприятиях. Согласно официальной статистике, более 80% от общего объема хлопчатобумажных тканей в РФ производится именно в Ивановской области.

В 2018 году в Москву из Иванова запустили поезд «Ласточка». Теперь ивановцы могут добраться до столицы за 3,5 часа. Также был реконструирован ивановский железнодорожный вокзал, построенный еще в 1933 году. Это единственное в стране здание вокзала, которое сохранило признаки конструктивизма.

В 2008 году в областной столице модернизировали аэропорт. Более 12 лет объект не подлежал эксплуатации по причине своего технического состояния. Строители отремонтировали взлетно-посадочную полосу – теперь здесь могут приземляться воздушные судна почти всех типов весом до двухсот тонн.

В 2017 году ивановскому аэропорту присвоили статус международного. В 2019 году количество пассажирских рейсов возросло в три раза по сравнению с 2018 годом.

Еще одним важным для ивановцев событием стало завершение в 2020 году строительства Дворца игровых видов спорта – самого крупного спортивного объекта региона, который вмещает 2500 зрителей.

Дворец спорта начали возводить в 2012 года, однако на несколько лет строительство приостановилось. Лишь в 2019 году работы были возобновлены. Сейчас здесь проходят тренировки и состязания по самым разным игровым видам спорта.

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