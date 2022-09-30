На СГОКе завершён монтаж автоматической системы учета эмиссии

На основе данных новой системы специалисты предприятия смогут анализировать, как влияют на объём эмиссии разные режимы работы обжиговой машины, и корректировать их при необходимости. Это поможет снизить эмиссию пыли и газов в атмосферу.
Автоматическая система состоит из 20 контрольно-измерительных датчиков и программного комплекса, который в онлайн-режиме аккумулирует информацию, делает расчёты и формирует анализ. Все данные в режиме реального времени отображаются на мониторе диспетчера фабрики окомкования и экологов предприятия. Это позволит оперативно реагировать на отклонения и устранять их.
Автоматическая система учёта эмиссии прошла пусконаладочные работы и подготовлена к вводу в эксплуатацию.
Объём инвестиций составил 40 млн руб.