На проживание беженцев и переселённых белгородцев потратят ещё 1,8 млн рублей

На сайте госзакупок появился тендер на оказание услуг проживания жителей приграничных районов Белгородской области и Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за специальной военной операции. Управление ГОЧС Белгорода заключило контракт на выполнение этой задачи с ООО «Патриот».