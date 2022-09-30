На проживание беженцев и переселённых белгородцев потратят ещё 1,8 млн рублей

На сайте госзакупок появился тендер на оказание услуг проживания жителей приграничных районов Белгородской области и Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за специальной военной операции. Управление ГОЧС Белгорода заключило контракт на выполнение этой задачи с ООО «Патриот».
По данным документов, в гостинице должна быть холодная и горячая вода, питьевая вода, прачечная, изолятор, помещение для хранения ценностей и личных вещей, а также пост охраны.
Для проверки качества оказываемых услуг сотрудники управления ГОЧС Белгорода должны будут приехать в «Патриот» не менее трёх раз.
Известно, что одни сутки в гостинице «Патриот» стоят 900 рублей. Для беженцев и белгородцев зарезервировали 2081 ночь. Контракт действует до 31 декабря этого года. Всего на проживание вынужденных переселенцев направят 1,8 млн рублей. Источником финансирования стали средства резервного фонда мэрии Белгорода.