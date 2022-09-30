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На проживание беженцев и переселённых белгородцев потратят ещё 1,8 млн рублей

30 сентября 07:54
Фото: 1MI
Их разместят в гостинице «Патриот». Один день там будет стоить 900 рублей.

На сайте госзакупок появился тендер на оказание услуг проживания жителей приграничных районов Белгородской области и Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за специальной военной операции. Управление ГОЧС Белгорода заключило контракт на выполнение этой задачи с ООО «Патриот».

По данным документов, в гостинице должна быть холодная и горячая вода, питьевая вода, прачечная, изолятор, помещение для хранения ценностей и личных вещей, а также пост охраны.

Для проверки качества оказываемых услуг сотрудники управления ГОЧС Белгорода должны будут приехать в «Патриот» не менее трёх раз.

Известно, что одни сутки в гостинице «Патриот» стоят 900 рублей. Для беженцев и белгородцев зарезервировали 2081 ночь. Контракт действует до 31 декабря этого года. Всего на проживание вынужденных переселенцев направят 1,8 млн рублей. Источником финансирования стали средства резервного фонда мэрии Белгорода.

 

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#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Беженцы#Белгород#Отель#Анастасия Федосеенко
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