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На директора белгородского «Экотона» возбудили уголовное дело

30 сентября 08:20
Фото: 1MI
Суд обязал компанию освободить земельный участок, однако судебное решение не исполнялось. Против директора возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УФССП.

ООО НПФ «Экотон» самовольно заняло чужой земельный участок, попросту убрав забор. По решению суда компанию обязали освободить участок, однако фирма этого не сделала. Против директора возбудили уголовное дело.

Позже исполнительный документ поступил приставам. Они предупредили руководителя компании об уголовной ответственности в случае неисполнения судебного решения. Тем не менее требования «Экотон» проигнорировал.

С компании взыскали 50 тыс. рублей, директора неоднократно привлекали к административной ответственности. Повлиять на него не удалось, поэтому возбудили уголовное дело.

Вскоре выяснилось, что глава компании находится в Московской области. Документы передали в местное отделение ФССП. В итоге против директора возбудили уголовное дело. 

 

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#Общество#Судебные приставы#Директор компании#Уголовное дело#Захват земель#Наталья Корявых
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