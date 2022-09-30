Кубань вошла в топ-5 регионов России по объемам поставки за рубеж молочной продукции

В настоящее время кубанская молочка экспортируется более чем в 30 государств, при этом основные покупатели - страны СНГ. Более того, кубанское мороженое завоевало признание даже у потребителей азиатского рынка. По сведениям “Агроэкспорта”, краснодарское мороженое - первый молочный продукт, который стал поставляться в страны Африки. Так, за первое регион экспортировал более 685 тонн лакомства на сумму более 2,8 млн долларов.