Кубань вошла в топ-5 регионов России по объемам поставки за рубеж молочной продукции

Как информирует федеральный центр “Агроэкспорт” Минсельхоза России, по этому показателю регион вошел в топ-5 среди всех субъектов РФ, пишет bloknot-krasnodar.ru.
В настоящее время кубанская молочка экспортируется более чем в 30 государств, при этом основные покупатели - страны СНГ. Более того, кубанское мороженое завоевало признание даже у потребителей азиатского рынка. По сведениям “Агроэкспорта”, краснодарское мороженое - первый молочный продукт, который стал поставляться в страны Африки. Так, за первое регион экспортировал более 685 тонн лакомства на сумму более 2,8 млн долларов.
За прошедшие пять лет экспорт продукции агропромышленного комплекса из Краснодарского края увеличился в два раза. За шесть месяцев этого года местные производители поставили на внешний рынок около 3,8 млн тонн аграрной продукции на сумму более 1,7 млрд долларов. Продовольствие отправляют более чем в 100 стран. Растут и поставки мороженого в Россию.
За прошлый год были отправлены за границу рекордные 33 тысячи тонн на 86 млн долларов. Руководитель центра “Агроэкспорт” Дмитрий Краснов отметил, что основными рынками сбыта стали страны СНГ, США, а также Монголия и Китай. Наиболее перспективным направлением эксперт назвал Ближний Восток. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах на мороженое приходится около 20 процентов потребления молочной продукции.
Мировой рынок мороженого уже почти восстановился после пандемии и продолжает расти. К 2027 году его объем должен достичь 115 млрд долларов, что позволит России занять на нем достойное место.
Для этого государство активно поддерживает экспортеров как финансово, так и иными мерами. Благодаря поддержке центр “Агроэкспорт” на протяжении последних трех лет составляет экспортные гиды. В них включается подробная информация о тенденциях целевых рынков, основных конкурентах, потребительских предпочтениях, каналах реализации и другие данные.
Уже вышло 14 таких гидов по рынку молочной продукции. В скором времени “Агроэкспорт” планирует издать еще четыре справочника, посвященных перспективным рынкам Алжира, Таиланда, Бангладеш и Кувейта.