Кто может получить отсрочку от частичной мобилизации

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Президент объяснил её необходимость целями защиты России, её суверенитета и целостности. Власти уточняли, что призывать будут только тех, кто служил, имеет боевой опыт и необходимую сейчас Вооружённым силам РФ военно-учётную специальность (ВУС).
Однако некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы.
Призвать не должны многодетных родителей, имеющих четырёх и более детей в возрасте до 16 лет. Право на отсрочку получили и отцы троих детей при наличии беременной жены на сроке не менее 22 недель. Освободить должны отцов-одиночек, воспитывающих одного и более детей до 16 лет, а также единственных опекунов и попечителей родных несовершеннолетних братьев и сестёр.
Под частичную мобилизацию не подпадают мужчины, ухаживающие за родными и близкими — инвалидами I группы, если нет других членов семьи, которые смогут заняться этим.
Призыву в рамках частичной мобилизации не подлежат студенты очной и очно-заочной форм обучения, получающие высшее или среднее профессиональное образование впервые. Ранее соответствующий указ подписал президент.
Однако есть нюанс. Студенты должны обучаться в государственных образовательных организациях и заниматься по программам, имеющим госаккредитацию. При этом даже в государственных вузах есть программы без аккредитации. И те, кто обучается по этой программе, права на бронь не имеют.
Студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации.
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При объявлении частичной мобилизации было указано, что бронь имеют специалисты оборонных предприятий. Спустя время Минобороны РФ выпустило уточнения, сотрудники каких сфер имеют право на отсрочку. В список попали IT-специалисты, работники банков, СМИ и операторов связи. Полный перечень ранее опубликовало Минцифры.
Однако не все сотрудники перечисленных сфер могут претендовать на бронь. Отсрочку получат только те, кто работает на важных направлениях. У них должен быть трудовой договор с компанией и — обязательно — диплом о высшем образовании.
Подготовкой документов, как правило, занимаются кадровые отделы компаний. Они составляют списки важных для отрасли сотрудников, формируют справки и выдают их мужчинам, имеющим право на отсрочку.
На портале «Объясняем.рф» указано, что россияне с отсрочкой от частичной мобилизации получат соответствующее удостоверение. Однако, как будет выглядеть документ, неизвестно.
Как сообщает «Коммерсантъ», право на отсрочку запросили пилоты, авиадиспетчеры и моряки, производители электроники. То же самое планируют сделать объединения фармацевтических компаний.
Помимо этого, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила добавить в список учителей начальной и средней школы, сообщает «Москва 24». Также Российская академия наук (РАН) готовит обращение с просьбой освободить от призыва аспирантов и научных работников.
В Белгородской области о брони попросили сотрудники сферы ЖКХ. Соответствующее письмо губернатору Вячеславу Гладкову направили от региональной ассоциации профильных организаций.
Отсрочку можно получить и по причине проблем со здоровьем. Однако в этом случае лучше не ждать медкомиссии, а самому пройти необходимые обследования, сдать анализы и получить актуальное заключение врача.
Отсрочка по семейным обстоятельствам для отцов четырёх детей действует до тех пор, пока одному из детей не исполнится 16 лет, пишут «Известия».
Те, кто получил бронь из-за болезни, должны пройти медкомиссию спустя полгода для подтверждения права.
В случае с отсрочкой по работе она действует до тех пор, пока сотрудник занимает определённую должность в организации. После увольнения право на бронь аннулируется.
По состоянию на 30 сентября в Белгородской области вернули более 100 человек, которых мобилизовали по ошибке. В списке на возврат были студенты, люди с проблемами со здоровьем, представители важных для экономики профессий.