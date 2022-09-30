Кто может получить отсрочку от частичной мобилизации

Призвать не должны многодетных родителей, имеющих четырёх и более детей в возрасте до 16 лет. Право на отсрочку получили и отцы троих детей при наличии беременной жены на сроке не менее 22 недель. Освободить должны отцов-одиночек, воспитывающих одного и более детей до 16 лет, а также единственных опекунов и попечителей родных несовершеннолетних братьев и сестёр.