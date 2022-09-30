Отметим, что 21 сентября Центральный банк предложил давать мобилизованным кредитные каникулы. Кроме того, ЦБ предложил отказаться от взысканий с военнослужащих за просрочки по кредитам. Также Центробанк рекомендовал не выселять граждан, попавших под частичную мобилизацию, из жилья, приобретённого в ипотеку. Кроме того, кредиторы не должны рассматривать изменения как те, которые ухудшают кредитную историю заёмщика.