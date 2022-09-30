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Кто будет выплачивать кредиты резервистов при мобилизации в Белгородской области

30 сентября 04:28
Фото: 1MI
С 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация. Как резервисты будут выплачивать кредиты и ипотеки во время частичной мобилизации, разбираемся в материале «Бел.Ру».

Как мобилизованные будут платить ипотеки и кредиты?

Необходимой законодательной базы по данному вопросу в настоящий момент нет. Мобилизованные и дальше продолжат выплачивать свои займы. По словам руководителя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, оснований для отсрочек по кредитам и ипотекам нет, резервисты будут получать повышенную зарплату.

Отметим, что 21 сентября Центральный банк предложил давать мобилизованным кредитные каникулы. Кроме того, ЦБ предложил отказаться от взысканий с военнослужащих за просрочки по кредитам. Также Центробанк рекомендовал не выселять граждан, попавших под частичную мобилизацию, из жилья, приобретённого в ипотеку. Кроме того, кредиторы не должны рассматривать изменения как те, которые  ухудшают кредитную историю заёмщика.

28 сентября стало известно, что мобилизованным россиянам одобрят кредитные каникулы. Закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях. В документе указывается, что призванные на военную службу смогут претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на время службы +30 дней.

Фото: 1MI

Будет ли государство выплачивать ипотеки и кредиты мобилизованных?

21 сентября в Госдуму планировали внести законопроект о выплате государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных. Согласно заявлению первого зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, государство должно взять на себя обязательства  по ежемесячным ипотечным платежам и автокредиту. Кошелев сообщил, что соответствующую инициативу будет вносить в Госдуму.

Мобилизованным белгородцам сохранят зарплаты

Зарплату сохранят сотрудникам государственных и муниципальных предприятий. Власти возьмут на себя обязанность сохранить среднюю заработную плату мобилизованным.

Отдельное решение примут по работникам частных предприятий и самозанятым.

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