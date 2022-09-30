ИРИ перечислил достижения Калининградской области за последние 20 лет

Социологи, журналисты и эксперты выясняют, какие моменты в современной истории больше всего отразились на жизни представителей молодого поколения, сообщает tagilcity.ru. Участникам фокус-группы в возрасте от 18 до 35 лет задают основные вопросы исследования. В общей сложности респондентам предлагают назвать 15 эпизодов, которые максимально повлияли на жизнь России в целом, и пять значимых событий для своего региона.