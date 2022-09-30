ИРИ перечислил достижения Калининградской области за последние 20 лет

Социологи, журналисты и эксперты выясняют, какие моменты в современной истории больше всего отразились на жизни представителей молодого поколения, сообщает tagilcity.ru. Участникам фокус-группы в возрасте от 18 до 35 лет задают основные вопросы исследования. В общей сложности респондентам предлагают назвать 15 эпизодов, которые максимально повлияли на жизнь России в целом, и пять значимых событий для своего региона.
Очередной регион, попавший в фокус внимания экспертов, – Калининградская область, самый западный субъект страны. В Калининграде сосредоточены архитектурные и исторические памятники различных эпох и культур. Областной центр привлекает не только туристов, но и инвесторов.
За последние 20 лет регион развивался особенно динамично. В 2017 году в области построили новый терминал аэропорта имени императрицы Елизаветы Петровны. Результатом его реконструкции стала новая взлетно-посадочная полоса с современным оборудованием, способная принимать воздушные суда всех типов.
В Калининградской области активно развивается социальная инфраструктура. В 2021 году 100 млн рублей направили на благоустройство областного центра. В этом году в планах региона – завершить строительство школы на улице Рассветной, а также нового корпуса школы №50.
В ближайшем будущем в Калининграде сдадут восемь детских садов, а еще два – в поселках Васильково и Большое Исаково. Итогом масштабной работы будет полное решение проблемы с дефицитом мест в детских садах Калининградской области. До конца 2024 года планируется построить 20 объектов для сферы образования.
К завершению близится реализация крупного инфраструктурного проекта – “Приморского кольца”. Четыре дорожные развязки соединят Светлогорск, Янтарный, Балтийск и Светлый.
Помимо этого, в текущем году область получит свыше 1 млрд рублей на строительство в Калининграде разводного шестиполосного моста. Благодаря этому объекту не только соединятся два берега реки Преголи, но и наладится бесперебойная навигация.
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде возвели новый футбольный стадион. После того как мундиаль завершился, арена для местного футбольного клуба “Балтика” превратилась в домашнюю. Спорткомплекс активно развивается, превращаясь в многофункциональный.