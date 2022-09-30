Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ИРИ перечислил достижения Калининградской области за последние 20 лет

30 сентября 18:03
При поддержке АНО “ИРИ” холдинг 1MI представляет нацпроект “20 главных событий России за 20 лет”. Проект фиксирует в информационном пространстве наиболее заметные события, которые происходили в России за последние 20 лет.

Социологи, журналисты и эксперты выясняют, какие моменты в современной истории больше всего отразились на жизни представителей молодого поколения, сообщает tagilcity.ru. Участникам фокус-группы в возрасте от 18 до 35 лет задают основные вопросы исследования. В общей сложности респондентам предлагают назвать 15 эпизодов, которые максимально повлияли на жизнь России в целом, и пять значимых событий для своего региона.

 

Очередной регион, попавший в фокус внимания экспертов, – Калининградская область, самый западный субъект страны. В Калининграде сосредоточены архитектурные и исторические памятники различных эпох и культур. Областной центр привлекает не только туристов, но и инвесторов.

 

За последние 20 лет регион развивался особенно динамично. В 2017 году в области построили новый терминал аэропорта имени императрицы Елизаветы Петровны. Результатом его реконструкции стала новая взлетно-посадочная полоса с современным оборудованием, способная принимать воздушные суда всех типов. 

В Калининградской области активно развивается социальная инфраструктура. В 2021 году 100 млн рублей направили на благоустройство областного центра. В этом году в планах региона – завершить строительство школы на улице Рассветной, а также нового корпуса школы №50. 

 

В ближайшем будущем в Калининграде сдадут восемь детских садов, а еще два – в поселках Васильково и Большое Исаково. Итогом масштабной работы будет полное решение проблемы с дефицитом мест в детских садах Калининградской области. До конца 2024 года планируется построить 20 объектов для сферы образования. 

К завершению близится реализация крупного инфраструктурного проекта – “Приморского кольца”. Четыре дорожные развязки соединят Светлогорск, Янтарный, Балтийск и Светлый. 

 

Помимо этого, в текущем году область получит свыше 1 млрд рублей на строительство в Калининграде разводного шестиполосного моста. Благодаря этому объекту не только соединятся два берега реки Преголи, но и наладится бесперебойная навигация. 

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде возвели новый футбольный стадион. После того как мундиаль завершился, арена для местного футбольного клуба “Балтика” превратилась в домашнюю. Спорткомплекс активно развивается, превращаясь в многофункциональный.

 

#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18