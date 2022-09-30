ИРИ назвал достижения Калужской области за последние 20 лет

В рамках проекта эксперты, социологи и журналисты выясняют, какие эпизоды в современной истории наиболее отразились на жизни молодого поколения. В исследовании принимают участие респонденты от 18 до 35 лет по всей России, которые отвечают на основные вопросы. Им предлагается перечислить 15 событий, повлиявших на жизнь всей РФ, и 5 – на жизнь своего региона. Об этом пишет издание tagilcity.ru.
Калужская область – один из самых привлекательных регионов с точки зрения бизнеса и инвестиций. За последние 20 лет регион сделал большой прорыв в развитии. Благодаря бурному росту бизнеса и промышленности развился строительный сектор. Популярные среди молодых семей современные жилые районы появились на правобережье Оки. Строятся высотные дома, создаются зеленые зоны, паркинги, открываются школы и детские сады.
Кроме того, в Калуге построили самую большую в РФ школу, рассчитанную на 1360 учащихся. В городе работает филиал одного из лучших технических высших учебных заведений РФ – МГТУ им. Баумана. В данный момент активно строят студенческий городок с учебными корпусами, общежитиями для студентов, спортивным комплексом и досуговым центром. В планах – сдача кампуса в эксплуатацию в 2023 году.
В 2017 году в Калуге открыли инновационный культурный центр, где расположили театральный зал-трансформер, студии для занятий творчеством, архитектурой и дизайном, декорированием, 3D-моделированием и прочими видами искусства. В центре действуют несколько творческих школ.
В 2015 году в городе появился новый музей космонавтики. В новом помещении функционируют интерактивные зоны с 3D-кинотеатром, экспозиция ракетно-космической техники со стартовым комплексом ракеты "Восток", обсерватория.
Строительство южного обхода Калуги стало важным проектом инфраструктуры. Дорога разгрузила центр города, так как направила трафик в обход. Параллельно с Южным обходом в Калуге построили третий мост через Оку, а также три новые развязки.