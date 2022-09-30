ИРИ назвал достижения Калужской области за последние 20 лет

В рамках проекта эксперты, социологи и журналисты выясняют, какие эпизоды в современной истории наиболее отразились на жизни молодого поколения. В исследовании принимают участие респонденты от 18 до 35 лет по всей России, которые отвечают на основные вопросы. Им предлагается перечислить 15 событий, повлиявших на жизнь всей РФ, и 5 – на жизнь своего региона. Об этом пишет издание tagilcity.ru.