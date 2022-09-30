Граждане Украины и ЛДНР не готовы работать в Белгородской области за низкую зарплату

Мнение о том, что беженцы, которые приехали в регион с Украины и из ЛДНР, готовы работать за меньшую зарплату, является ошибочным. Об этом рассказала «Бел.Ру» директор центра занятости населения Белгородской области Елена Иванова.

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