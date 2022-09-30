Граждане Украины и ЛДНР не готовы работать в Белгородской области за низкую зарплату

Она отметила, что беженцы с рабочими специальностями правильно оценивают свои возможности, зная цену труду. Поэтому они не готовы работать в Белгородской области за меньшие деньги, чем граждане России.
Иванова добавила, что тот работодатель, который рассчитывает взять на работу гражданина Украины или ЛДНР на меньшую заработную плату, ошибается.
В среднем за неквалифицированный труд в различных сферах средняя зарплата беженцев составляет 25–30 тысяч рублей.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил восполнить дефицит дворников за счёт найма на работу беженцев с Украины и жителей села Красный Хутор. Он отметил, что люди готовы занять эти вакансии.