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Граждане Украины и ЛДНР не готовы работать в Белгородской области за низкую зарплату

30 сентября 05:10
Фото: 1MI
Мнение о том, что беженцы, которые приехали в регион с Украины и из ЛДНР, готовы работать за меньшую зарплату, является ошибочным. Об этом рассказала «Бел.Ру» директор центра занятости населения Белгородской области Елена Иванова.

Она отметила, что беженцы с рабочими специальностями правильно оценивают свои возможности, зная цену труду. Поэтому они не готовы работать в Белгородской области за меньшие деньги, чем граждане России.

Иванова добавила, что тот работодатель, который рассчитывает взять на работу гражданина Украины или ЛДНР на меньшую заработную плату, ошибается.

В среднем за неквалифицированный труд в различных сферах средняя зарплата беженцев составляет 25–30 тысяч рублей.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил восполнить дефицит дворников за счёт найма на работу беженцев с Украины и жителей села Красный Хутор. Он отметил, что люди готовы занять эти вакансии.

 

 

 

 

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