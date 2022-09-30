Гладкову предложили включить в тероборону людей с гражданским оружием

Предложение губернатору от жителя региона Сергея поступило в ходе прямой линии. Он отметил, что в области числится немало отставных сотрудников силовых ведомств, казаков, в том числе жителей, у которых есть гражданское оружие. Но эти люди не подлежат по разным причинам мобилизации.
Нельзя ли проработать вопрос о возможности создания сил территориальной обороны на добровольной основе, учитывая, что мы являемся приграничным регионом?
Сергей
Гладков ответил, что после объявления частичной мобилизации Минобороны занимается обеспечением безопасности в рамках территориальной обороны.
Эта работа уже происходит. В отношении того, чтобы привлечь людей, которые готовы заниматься вопросами безопасности, у нас есть ДНД. А то, что вы предлагаете — с гражданским оружием, с которым люди ходят на зайцев и лис, выйти куда, на границу? Мне кажется, что это не серьёзно.
Вячеслав Гладков