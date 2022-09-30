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Гладкову предложили включить в тероборону людей с гражданским оружием

30 сентября 16:55
Фото: Bel.ru
Предложение главе региона Вячеславу Гладкову озвучили в ходе прямой линии. Он отметил, что обеспечением безопасности в рамках территориальной обороны занимается Минобороны.

Предложение губернатору от жителя региона Сергея поступило в ходе прямой линии. Он отметил, что в области числится немало отставных сотрудников силовых ведомств, казаков, в том числе жителей, у которых есть гражданское оружие. Но эти люди не подлежат по разным причинам мобилизации.

Нельзя ли проработать вопрос о возможности создания сил территориальной обороны на добровольной основе, учитывая, что мы являемся приграничным регионом?
Сергей

Гладков ответил, что после объявления частичной мобилизации Минобороны занимается обеспечением безопасности в рамках территориальной обороны.

Эта работа уже происходит. В отношении того, чтобы привлечь людей, которые готовы заниматься вопросами безопасности, у нас есть ДНД. А то, что вы предлагаете — с гражданским оружием, с которым люди ходят на зайцев и лис, выйти куда, на границу? Мне кажется, что это не серьёзно.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Днд#Территориальная оборона#Гладков#Оружие
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