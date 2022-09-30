Гладкову предложили включить в тероборону людей с гражданским оружием

Предложение губернатору от жителя региона Сергея поступило в ходе прямой линии. Он отметил, что в области числится немало отставных сотрудников силовых ведомств, казаков, в том числе жителей, у которых есть гражданское оружие. Но эти люди не подлежат по разным причинам мобилизации.