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Гладков рассказал об обстреле белгородского села Зиборовка

30 сентября 16:39
Фото: 1MI
В ходе прямой линии глава региона Вячеслав Гладков рассказал об алгоритме информирования людей во время обстрелов территорий Белгородской области. В частности, речь идёт о селе Зиборовка в Шебекинском горокруге.

В ходе прямой линии у губернатора белгородка Екатерина поинтересовалась, почему местные органы власти молчат об обстрелах Зиборовки в Шебекинском горокруге.

Когда такие события происходят в Белгороде, сразу поступает информация. А здесь что, не люди живут? Нам не страшно?
Екатерина

Гладков ответил, что в момент обстрела Зиборовки находился в Шебекино и вместе с главой выезжал на место, поэтому сразу информацию разместил в своих социальных сетях.

Не вижу выборочной политики. Позиция простая — если происходит ЧП, которое связано с обстрелами территории, если есть разрушения, раненные и погибшие, информация мгновенно доводится до всех, чтобы обеспечить безопасность. Именно в таком формате мы с вами живём более семи месяцев.
Вячеслав Гладков

В ходе прямой линии у губернатора белгородка Екатерина поинтересовалась, почему местные органы власти молчат об обстрелах Зиборовки в Шебекинском горокруге.

Когда такие события происходят в Белгороде, сразу поступает информация. А здесь что, не люди живут? Нам не страшно?
Екатерина

Гладков ответил, что в момент обстрела Зиборовки находился в Шебекино и вместе с главой выезжал на место, поэтому сразу информацию разместил в своих социальных сетях.

Не вижу выборочной политики. Позиция простая — если происходит ЧП, которое связано с обстрелами территории, если есть разрушения, раненные и погибшие, информация мгновенно доводится до всех, чтобы обеспечить безопасность. Именно в таком формате мы с вами живём более семи месяцев.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел приграничных пунктов#Спецоперация#Гладков
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