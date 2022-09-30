Гладков рассказал об обстреле белгородского села Зиборовка

В ходе прямой линии у губернатора белгородка Екатерина поинтересовалась, почему местные органы власти молчат об обстрелах Зиборовки в Шебекинском горокруге.
Когда такие события происходят в Белгороде, сразу поступает информация. А здесь что, не люди живут? Нам не страшно?
Екатерина
Гладков ответил, что в момент обстрела Зиборовки находился в Шебекино и вместе с главой выезжал на место, поэтому сразу информацию разместил в своих социальных сетях.
Не вижу выборочной политики. Позиция простая — если происходит ЧП, которое связано с обстрелами территории, если есть разрушения, раненные и погибшие, информация мгновенно доводится до всех, чтобы обеспечить безопасность. Именно в таком формате мы с вами живём более семи месяцев.
Вячеслав Гладков
В ходе прямой линии у губернатора белгородка Екатерина поинтересовалась, почему местные органы власти молчат об обстрелах Зиборовки в Шебекинском горокруге.
Когда такие события происходят в Белгороде, сразу поступает информация. А здесь что, не люди живут? Нам не страшно?
Екатерина
Гладков ответил, что в момент обстрела Зиборовки находился в Шебекино и вместе с главой выезжал на место, поэтому сразу информацию разместил в своих социальных сетях.
Не вижу выборочной политики. Позиция простая — если происходит ЧП, которое связано с обстрелами территории, если есть разрушения, раненные и погибшие, информация мгновенно доводится до всех, чтобы обеспечить безопасность. Именно в таком формате мы с вами живём более семи месяцев.
Вячеслав Гладков