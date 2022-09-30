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Гладков посетил церемонию подписания договоров о принятии новых территорий в РФ

30 сентября, 16:16
Мероприятие состоялось в Кремле. В трансляции «засветился» и губернатор Белгородской области.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о вступлении в РФ четырёх новых территорий: Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсона.

Среди гостей мероприятия были и главы регионов, в том числе — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков (на заднем фоне)
Фото: кадр из трансляции

Напомним, что на церемонии с большой вступительной речью выступил президент Владимир Путин. Среди прочего глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам, а также обвинил «англосаксов» в диверсии на «Северном потоке». Помимо этого, президент объявил минуту молчания в память о погибших «героях русской весны» и военнослужащих.

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