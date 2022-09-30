Гладков посетил церемонию подписания договоров о принятии новых территорий в РФ

Напомним, что на церемонии с большой вступительной речью выступил президент Владимир Путин. Среди прочего глава государства призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам, а также обвинил «англосаксов» в диверсии на «Северном потоке». Помимо этого, президент объявил минуту молчания в память о погибших «героях русской весны» и военнослужащих.