Гладков: Граница Белгородской области с Украиной сегодня уменьшилась на треть

Вячеслав Гладков, который присутствовал на церемонии, прокомментировал историческое событие. «89 — именно столько теперь субъектов в нашей большой и многонациональной стране. Большая историческая Россия!» — написал губернатора.
Также он отметил, что приграничная зона соприкосновения Белгородской области с Украиной после сегодняшних событий уменьшилась почти на треть.
Наши подшефные районы — Белокуракинский и Троицкий, как и сама Луганская Народная Республика, официально стали нашими соседями, так же, как до этого были Воронежская, Курская и Брянская области. Добро пожаловать домой!
Вячеслав Гладков