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Гладков: Граница Белгородской области с Украиной сегодня уменьшилась на треть

30 сентября 15:18
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Глава региона прокомментировал подписание соглашений о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской республик.

Вячеслав Гладков, который присутствовал на церемонии, прокомментировал историческое событие. «89 — именно столько теперь субъектов в нашей большой и многонациональной стране. Большая историческая Россия!» — написал губернатора.

Также он отметил, что приграничная зона соприкосновения Белгородской области с Украиной после сегодняшних событий уменьшилась почти на треть.

Наши подшефные районы — Белокуракинский и Троицкий, как и сама Луганская Народная Республика, официально стали нашими соседями, так же, как до этого были Воронежская, Курская и Брянская области. Добро пожаловать домой!
Вячеслав Гладков
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#Евгений Грицков#Политика#Референдумы о присоединении к России#ЛДНР#Запорожская область#Херсонская область#Вячеслав Гладков
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