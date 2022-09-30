Челябинская область - на третьем месте среди регионов РФ по экспорту макарон

По информации управляющего директора челябинского предприятия «Макфа» Антона Белоусова, в ушедшем году специалисты «Агроэкспорта» создали для них дорожную карту, которая помогает отправлять за рубеж муку, макаронные изделия и крупы. Что закончилось заключением большого контракта с сетью в Саудовской Аравии на экспорт муки. Первая почти тысяча тонн уже ушла туда, а всего до марта будущего года в эту страну будет отправлено пять тысяч тонн. В «Макфе» такие объемы считают серьезными.