Челябинская область - на третьем месте среди регионов РФ по экспорту макарон

Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году за такой же период.
Как сообщает kursdela.biz, макароны и мука, которые произведены в Челябинской области, отправляются во многие страны мира. Наибольшие объемы импортируются отсюда Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Арменией и Китаем.
По данным «Агроэкспорта», населением Земли потребляется все большее количество макаронных изделий, и данная тенденция продолжается. Это связано прежде всего с растущим населением и урбанизацией. Все большую популярность приобретают азиатская и средиземноморская кухни, лапша быстрого приготовления. В последние годы увлечение людьми здоровым образом жизни ведет к развитию новых сегментов рынка. Это касается, например, макарон, при изготовлении которых используют цельнозерновую, гречневую и рисовую муку, органической пасты и макаронных изделий, которые не содержат глютен. По словам экспертов, на протяжении ближайших пяти лет на них прогнозируется растущий спрос.
Более 50 процентов всех макаронных изделий, которые изготавливаются в мире, идет на стол населения дружественных РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим у РФ хорошие перспективы для отправки макаронных изделий на экспорт.
В РФ производящие их предприятия снабжаются экспортными гидами, выпуском которых «Агроэкспорт» занимается в течение последних трех лет. Их принцип - «продукт – страна». В таких справочниках сведена подробная информация, касающаяся экономики, потенциальных партнеров и конкурентов, каналов сбыта, требований, предъявляемых к продукту, особенностей логистики, и другая.
Эта информация востребована в связи с выходом российских изготовителей макаронных изделий на новые рынки и последующим заключением перспективных контрактов. Одновременно компании-экспортеры могут благодаря таким гидам сэкономить свое время и средства.
По информации управляющего директора челябинского предприятия «Макфа» Антона Белоусова, в ушедшем году специалисты «Агроэкспорта» создали для них дорожную карту, которая помогает отправлять за рубеж муку, макаронные изделия и крупы. Что закончилось заключением большого контракта с сетью в Саудовской Аравии на экспорт муки. Первая почти тысяча тонн уже ушла туда, а всего до марта будущего года в эту страну будет отправлено пять тысяч тонн. В «Макфе» такие объемы считают серьезными.
В настоящий момент специалистами "Агроэкспорта" выпущен один гид, который помогает экспортировать макаронные изделия в КНР. Завершается разработка еще двух новых гидов, которые будут способствовать экспорту макарон в Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию.