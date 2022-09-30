Белгородцы жалуются на отсутствие вечерних автобусов от филармонии

По словам местных жителей, люди, которые посещают культурные мероприятия в филармонии, сталкиваются с тем, что не могут уехать после 21:00 в сторону дома.
Уехать можно только на такси. Почему бы не использовать прекрасную советскую практику, когда от ДК «Космос» в дни больших соревнований и эстрадных концертов подгоняли все маршруты, которые там проходили? Они стояли и ждали окончания зрелища. Люди садились и уезжали.
жительница Белгорода
Как отметил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, в рамках действующих контрактов такую систему организовать невозможно — контракты заключены на конкретное расписание по каждому маршруту.
Система, которую вы [обратился к белгородке] предлагаете, относится к перевозкам по заказу. Уже неоднократно появлялись пожелания о работе маршрутов, которые пролегают рядом с филармонией. Они будут учтены. Расписание на следующий год будет скорректировано с учётом того, что мероприятия в филармонии заканчиваются ближе к 22:00.
Мстислав Боровицкий
Вопрос о работе маршрутов возле филармонии поднимали также во время первого обсуждения новой маршрутной сети 16 сентября. Белгородцы жаловались на то, что не могут уехать после концертов домой на общественном транспорте.