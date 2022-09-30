Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы жалуются на отсутствие вечерних автобусов от филармонии

30 сентября 07:48
Фото: Bel.ru
Местные жители не могут уехать домой после вечерних концертов в филармонии на улице Белгородского полка. Проблему подняли во время общественных обсуждений модернизированной маршрутной сети 29 сентября.

По словам местных жителей, люди, которые посещают культурные мероприятия в филармонии, сталкиваются с тем, что не могут уехать после 21:00 в сторону дома.

Уехать можно только на такси. Почему бы не использовать прекрасную советскую практику, когда от ДК «Космос» в дни больших соревнований и эстрадных концертов подгоняли все маршруты, которые там проходили? Они стояли и ждали окончания зрелища. Люди садились и уезжали.
жительница Белгорода

Как отметил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, в рамках действующих контрактов такую систему организовать невозможно — контракты заключены на конкретное расписание по каждому маршруту.

Система, которую вы [обратился к белгородке] предлагаете, относится к перевозкам по заказу. Уже неоднократно появлялись пожелания о работе маршрутов, которые пролегают рядом с филармонией. Они будут учтены. Расписание на следующий год будет скорректировано с учётом того, что мероприятия в филармонии заканчиваются ближе к 22:00.
Мстислав Боровицкий

Вопрос о работе маршрутов возле филармонии поднимали также во время первого обсуждения новой маршрутной сети 16 сентября. Белгородцы жаловались на то, что не могут уехать после концертов домой на общественном транспорте.

Читайте также:
За что критикуют новую маршрутную сеть в БелгородеВ Белгороде пройдут последние слушания по маршрутной транспортной сетиГладкова спросили о вводе безлимитного проездного при запуске новой маршрутной сети
#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Автобус по расписанию#Новости Белгорода#Белгород#Новая маршрутная сеть#Общественный транспорт#Филармония#Расписание
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18