Белгородцы просят установить павильон на конечной остановке 33-го маршрута

Как пояснил начальник управления по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству администрации Белгорода Андрей Беляев, в настоящий момент этот вопрос прорабатывается с сетевыми организациями, так как на данном участке расположено много коллекторов тепловых сетей. Автопавильон на этот адрес уже выделен.