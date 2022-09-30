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Белгородцы просят установить павильон на конечной остановке 33-го маршрута

30 сентября 11:37
Фото: 1MI
Речь идёт об остановке на Гринёвке. В этом месте нет остановочного павильона, в непогоду местным жителям приходится стоять под дождём.

Во время общественных обсуждений новой маршрутной сети 29 сентября местные жители попросили сделать павильон на конечной остановке маршрута № 33.

Там нет ни павильона, ни дороги с твёрдым покрытием, тротуара. Люди стоят в луже под дождём. Там нет даже автобусного кармана.
местная жительница

Как пояснил начальник управления по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному хозяйству администрации Белгорода Андрей Беляев, в настоящий момент этот вопрос прорабатывается с сетевыми организациями, так как на данном участке расположено много коллекторов тепловых сетей. Автопавильон на этот адрес уже выделен.

Если нам сейчас согласуют сетевые организации, то остановка будет организована. В течение месяца проработаем, вопрос будет решён.
Андрей Беляев

Напомним также, что местные жители просят пустить на 120-й маршрут большие автобусы.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Автобус по расписанию#Новости Белгорода#Белгород#Общественный транспорт#Остановка
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