Белгородцы просят пустить на 120-й маршрут большие автобусы

Горожане попросили пустить большие автобусы на маршрут № 120, который ходит от Дубового до Гринёвки. По словам местных жителей, по утрам из-за переполненных автобусов не все пассажиры успевают на работу на заводы, которые находятся в этом районе.
Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий ответил, что с 1 января по 120-му маршруту будут ходить автобусы среднего класса, на большой транспорт переходить не планируют.
Расписание автобусов достаточно приемлемое для пассажиров. Интервал движения по этому маршруту будет составлять 10 минут.
Мстислав Боровицкий
Кроме того, жители города просят скорректировать работу общественного транспорта в вечернее время в районе филармонии. Местные жители не могут уехать после 21:00 домой по завершении концертов, спасает только такси.