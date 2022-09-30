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Белгородцы просят пустить на 120-й маршрут большие автобусы

30 сентября 10:08
Фото: 1MI
Вопрос подняли 29 сентября в ходе общественного обсуждения новой маршрутной сети.

Горожане попросили пустить большие автобусы на маршрут № 120, который ходит от Дубового до Гринёвки. По словам местных жителей, по утрам из-за переполненных автобусов не все пассажиры успевают на работу на заводы, которые находятся в этом районе.

Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий ответил, что с 1 января по 120-му маршруту будут ходить автобусы среднего класса, на большой транспорт переходить не планируют.

Расписание автобусов достаточно приемлемое для пассажиров. Интервал движения по этому маршруту будет составлять 10 минут.
Мстислав Боровицкий

Кроме того, жители города просят скорректировать работу общественного транспорта в вечернее время в районе филармонии. Местные жители не могут уехать после 21:00 домой по завершении концертов, спасает только такси.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Белгород#Общественный транспорт#Новая маршрутная сеть
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