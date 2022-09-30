Белгородцы могут выиграть 1 млн рублей за лучшую бизнес-идею

В Белгороде состоится конкурс лучших бизнес-идей. Пройдёт он по 10 направлениям. Победитель каждого из них сможет выиграть 1 млн рублей.
Стать участником конкурса можно по итогам обучения, которое пройдёт в рамках бизнес-конференции «Новые возможности 2.0». Это конференция для начинающих бизнесменов по запуску своего дела с нуля.
Эксперты и предприниматели расскажут, какие направления наиболее востребованные и прибыльные в Белгородской области в 2022 году, как не выгорать и достигать поставленных целей. Начинающим бизнесменам сообщат, какие меры господдержки им положены. Помимо этого, предприниматели смогут записаться на бесплатный 4-недельный курс по запуску и развитию бизнеса.
Бизнес-конференция пройдёт 1 октября в МКЦ БелГУ с 10:00 до 15:00. Участие бесплатное. Записаться на конференцию можно здесь.