Белгородцы могут выиграть 1 млн рублей за лучшую бизнес-идею

Эксперты и предприниматели расскажут, какие направления наиболее востребованные и прибыльные в Белгородской области в 2022 году, как не выгорать и достигать поставленных целей. Начинающим бизнесменам сообщат, какие меры господдержки им положены. Помимо этого, предприниматели смогут записаться на бесплатный 4-недельный курс по запуску и развитию бизнеса.