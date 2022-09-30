Белгородцам объяснили, почему в некоторых автобусах перестали объявлять остановки

Как рассказала начальник отдела ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Маргарита Боброва, работа автоинформатора основывается на спутнике. В настоящий момент связь со спутником теряется несколько раз в час. В таких случаях автоинформатор не может определить путь следования. Если водитель будет каждый раз перегружать систему, время следования автобуса увеличится в разы.