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Белгородцам объяснили, почему в некоторых автобусах перестали объявлять остановки

30 сентября 14:14
Фото: 1MI
В ходе общественных обсуждений новой маршрутной сети горожане поинтересовались, почему в общественном транспорте динамики оборудованы, но остановки не объявляют.

Белгородцы поинтересовались, почему в автобусах не объявляют названия остановок.

Как рассказала начальник отдела ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Маргарита Боброва, работа автоинформатора основывается на спутнике. В настоящий момент связь со спутником теряется несколько раз в час. В таких случаях автоинформатор не может определить путь следования. Если водитель будет каждый раз перегружать систему, время следования автобуса увеличится в разы.

Когда ситуации, которая у нас сейчас, не было, всё прекрасно работало. Сейчас условия работы изменились, поэтому наблюдаются сбои.
Александр Логвинов, заместитель министра автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Автобус
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